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Dünya
AA 29.09.2026 17:36

İsrail muhalefeti Netanyahu'ya karşı 3 çalışma grubu kurdu

İsrail muhalefeti, Netanyahu'yu devirmek ve "Siyonist bir hükümet" kurmak için 3 çalışma grubu kurdu

İsrail muhalefeti Netanyahu'ya karşı 3 çalışma grubu kurdu
[Fotograf: Reuters]

 İsrail'de muhalefet partileri, yaklaşan 27 Ekim'deki genel seçimlerde Binyamin Netanyahu'yu düşürmek ve "Siyonist bir hükümet" kurmak amacıyla çalışmalarını birleştirmek üzere 3 çalışma grubu oluşturduklarını duyurdu.

İsrail muhalefet partilerinden yapılan ortak açıklamada, "Seçimleri kazanmayı, Siyonist bir hükümet kurmayı ve devletin çıkarları doğrultusunda çalışmayı güvence altına almak için ortak çalışma grupları oluşturma kararı aldıkları" belirtildi.

Vatandaşların 28 gün sonra kritik seçimlerde İsrail'in gelecek yıllarda izleyeceği yolu belirlemek üzere sandık başına gideceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu seçimler, İsrail'de yıllardır devam eden iç kutuplaşma, yalanlar, başarısızlıklar ve güven kaybının ardından gerçekleşecek. Devletin çıkarları doğrultusunda çalışacak, İsrail'i yeniden doğru yola sokacak ve ülkeyi birleştirecek bir Siyonist hükümet kurmak bizim sorumluluğumuzdur."

Muhalefet partilerinin 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirdiği toplantıdan sonra 3 ortak çalışma grubu oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Çalışma grupları, işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra seçimleri kazanmak için hazırlıkları koordine etmek ve devletin çıkarları doğrultusunda çalışacak bir Siyonist hükümetin kurulmasının temellerini atmak amacıyla kuruldu." denildi.

Muhalefet, Netanyahu'ya karşı ortak hareket etme kararı almıştı

Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle girme kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, 26 Eylül'deki açıklamasında, muhalefet liderlerinin evinde toplandığını duyurmuştu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile görüştükten sonra bir fotoğraf paylaşmıştı.

Paylaşımında parti liderlerinin hükümet değişikliği için ortak hareket etme yönünde imza attıkları belgenin görseline yer veren Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

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