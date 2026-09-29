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Dünya
AA 29.09.2026 17:23

Singapur'da sahte timsah görüntüsü başına iş açtı

Singapur'da yapay zekayla sahte timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Singapur'da sahte timsah görüntüsü başına iş açtı
[Fotograf: Reuters]

Singapur'da bir parktaki gölde timsah bulunduğunu gösteren görüntüyü yapay zeka kullanarak oluşturan 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe yol açtı.

Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğüne dair yapay zeka uygulaması üzerinden bir görsel oluşturdu.

Ye Lin'in görseli bir polis memuruna göndermesi üzerine gölde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu.

Olaydan bir gün sonra ise görselin sahte olduğu anlaşılırken, Ye Lin'in de yapay zeka uygulamasından tüm geçmişini sildiği belirlendi.

Mahkeme, Ye Lin'e "yanlış bilgiyi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamaları yöneltti.

Ye Lin, bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.
 

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