İletişim Başkanı Duran'dan Vedat Bilgin'in annesi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in annesi için taziye mesajı paylaştı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Ankara Milletvekilimiz ve önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'in kıymetli annesinin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."