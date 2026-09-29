Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.09.2026 20:50

California'da kolluk kuvvetlerinin elektroşok eldiveni kullanması yasaklandı

ABD'nin California eyaletinde, kolluk kuvvetlerinin gözaltı sırasında elektroşok uygulayan eldivenleri kullanması yasaklandı.

California'da kolluk kuvvetlerinin elektroşok eldiveni kullanması yasaklandı

California Valisi Gavin Newsom, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin elektroşok eldivenlerini gelecek yıldan itibaren 2030'a kadar kullanmasını yasaklayan yasayı onayladı.

Newsom yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, siyasi çıkarlarını Amerikalı ailelerin sağlığı, güvenliği ve geçim kaynaklarının üstünde tuttu. California, eyaletimizdeki göçmenlik uygulamaları konusunda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve denetimi güçlendirmek için adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE), direnç gösteren kişilerin itaat etmesini sağlamak üzere tasarlanmış eldivenlerle görevlilerini donatma kararından birkaç hafta sonra yaşandı.

ICE, geçen ay, 6 bin çift eldiven satın almak üzere yaklaşık 17 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
TCMB firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde yeni dönemi devreye alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:08
Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı
20:54
İletişim Başkanı Duran'dan Vedat Bilgin'in annesi için başsağlığı mesajı
20:44
Fon soruşturmalarıyla ilgili "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu
20:07
Fitch Ratings: Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz
20:00
Fatma Betül Sayan Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi
19:50
Balıkesir'de traktör römorku devrildi: 23 yaralı
Sakarya'da sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Sakarya'da sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
FOTO FOKUS
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ