Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan sorunların geçici olduğunu söyledi. "Siyasi istikrarımız olduğu gibi makroekonomik temellerimiz de sağlam" dedi.

İdari ve adli gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, makro ekonomik gelişmeleri de değerlendirdi.

Cari dengenin yönetilebilir seviyede olduğunu belirten Yılmaz, rezervlerdeki güçlü seyre ve risk primindeki düşüşe işaret ederek, "Hem savaşla ilgili gelişmeler hem de baz etkisinden dolayı gelecek sene daha olumlu bir perspektifimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu zorlu koşullara rağmen bölgesel ihracatımız artmaya devam etmektedir ve Ağustos ayında da devam eden bu artış ekonomimizin ve ihracatımızın dış şoklara karşı dayanıklılığını ortaya koymaktadır" dedi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi haline getirme vizyonu ile atılan adımlara da dikkati çekti.

Çok uluslu firmaların merkez operasyonlarının Türkiye'ye çekilmesinin amaçlandığını belirtti.