Türk filmleri Özbekistan'da gösterime giriyor

İki ülke arasındaki köklü kültürel bağları sinema aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye Film Günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 25-29 Eylül tarihlerinde Özbekistan Milli Kino Sanatı Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Dört gün boyunca farklı türlerde filmlerin gösterileceği etkinliğin 25 Eylül’deki açılış galasında Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ve Deniz Barut kırmızı halıda Özbekistanlı sinemaseverleri selamlayacak.

Yerli Düşünce Derneği’nin organize ettiği Türkiye Film Günleri’nin açılışında, Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliklerini uluslararası izleyiciye taşıyan “Kökenlerin Fısıltısı” adlı mini dizi gösterilecek.

Yapımın başrollerini paylaşan Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel de gala gecesinde izleyiciyle bir araya gelecek.

Oyuncular Taşkent'te sevenleriyle buluşacak

Taşkent’teki yıldızlar geçidinde tarihî bir kahramandan unutulmaz bir aşk hikâyesine uzanan iki isim de yer alacak.

TRT’nin “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran Serkan Çayoğlu ile “Bak Postacı Geliyor” filminde Gülizar karakterine hayat veren Deniz Barut, Özbekistanlı hayranlarıyla buluşacak.

Oscar yolcusu “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” perde açacak

Film gösterimleri, 26 Eylül’de yönetmenliğini Tunç Davut’un üstlendiği “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” ile başlayacak.

Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran’ın başrollerini paylaştığı yapım, 99. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde Türkiye’nin resmî adayı olarak belirlendi.

Programın ikinci günü 27 Eylül’de Yüksel Aksu imzalı “Bak Postacı Geliyor” gösterilecek. 1950’li yılların küçük bir Ege kasabasında posta memuru Osman’ın Gülizar’a kavuşma mücadelesini anlatan filmin başrollerini Deniz Barut ve Ozan Akbaba paylaşıyor.

28 Eylül’de İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş’un yönettiği, İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’nu başrollerde buluşturan “Mutluyuz Mu?” izleyici karşısına çıkacak.

Türkiye Film Günleri, 29 Eylül’de Emre Karayel ve Leyla Yaman’ın yönettiği “Dedektif Reptır” ile sona erecek. Animasyon filmi, gizemli olayları aydınlatmak için ipuçlarının peşine düşen Dedektif Reptır ve ekibinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.