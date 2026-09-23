Zonguldak'ı sağanak vurdu: Sağanak ve heyelan etkili oldu

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetini artıran yağış sonucu derelerden taşınan çamurlu su, Zonguldak Limanı'nda deniz suyunun sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesine yol açtı.
Yağmur sularıyla taşınan çöpler de limanda birikti.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi.
Etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun Akçakoca istikametine düştü.
Yola savrulan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, bölgede seyir halindeki sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Karayolları ekipleri, yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan Karayolu Köprü üzerinde yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.