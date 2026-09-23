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Türkiye
AA-İHA 23.09.2026 18:19

Zonguldak'ı sağanak vurdu: Sağanak ve heyelan etkili oldu

Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan meydana geldi, ulaşım kısa süreli aksadı. Zonguldak Limanı'nda ise deniz suyu çamurlu su ve çöpler nedeniyle renk değiştirdi.

Zonguldak'ı sağanak vurdu: Sağanak ve heyelan etkili oldu

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetini artıran yağış sonucu derelerden taşınan çamurlu su, Zonguldak Limanı'nda deniz suyunun sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesine yol açtı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yağmur sularıyla taşınan çöpler de limanda birikti.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Alaplı-Akçakoca karayolunda heyelan

Etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun Akçakoca istikametine düştü.

Yola savrulan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, bölgede seyir halindeki sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Karayolları ekipleri, yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan Karayolu Köprü üzerinde yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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