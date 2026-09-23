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Türkiye
AA 23.09.2026 19:03

Yatırım vaadiyle 14 milyon liralık vurgun yapan 23 kişi yakalandı

Ankara merkezli soruşturma kapsamında, yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 23 zanlı gözaltına alındı.

Yatırım vaadiyle 14 milyon liralık vurgun yapan 23 kişi yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde, zanlıların, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden müştekilerle irtibat kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin, yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle müştekilere sahte uygulamalar yüklettikleri, bu uygulamalar üzerinden kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak şahıs ve paravan şirket hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, kazançlarını çekmek isteyen müştekilerin hesaplarına erişemedikleri ve bu yöntemle 14 müştekinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da bugün yapılan eş zamanlı operasyonda, 23 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 zanlı hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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