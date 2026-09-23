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Gündem
AA 23.09.2026 19:47

Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Rachel Ruto ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Rachel Ruto ile bir araya geldi

Emine Erdoğan ile Rachel Ruto arasındaki görüşme, Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kenya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Rachel Ruto Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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