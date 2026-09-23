Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2026 20:16

Barış Kurulu, Gazze için 2,45 milyar dolarlık "yeniden inşa" planını duyurdu

Barış Kurulu, Gazze Şeridi'nin "yeniden inşası" ve "yönetilmesi" için 2,45 milyar dolar değerinde, 6 ay süreli bir plan hazırladıklarını bildirdi.

Barış Kurulu, Gazze için 2,45 milyar dolarlık "yeniden inşa" planını duyurdu
[Fotograf: AA]

Barış Kurulu temsilcileri, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda yapılan sunumlarda, Gazze'de tam bir "yeniden inşa" sürecinin orta vadede yaklaşık 35,2 milyar dolar, gelecek 10 yılda ise 71,4 milyar dolar tutacağı ifade edildi.

Toplantıda, Gazze'nin "yeniden inşası" ve "yönetilmesi" için hazırlanan 2,45 milyar dolarlık, 6 ay süreli plan kapsamında başlangıç aşamasında 66 taslak proje hakkında bilgi verildi.

Taslak projeler arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik "Gazze Planı" çerçevesinde altyapı, eğitim ve sağlık alanında girişimler yer alıyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail hapishanesindeki hamile Filistinli esir, avukatına hapishanedeki kötü muameleyi anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Türkiye'den derin uzayda bir ilk: Hibrit roket teknolojisi test edilecek
20:41
Yapay zeka kendini geliştirmeye başlarsa ne olacak?
20:16
Soykırımcı İsrail hapishanesindeki hamile Filistinli esir, avukatına hapishanedeki kötü muameleyi anlattı
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarında ikinci gün görüşmeleri
19:50
Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Rachel Ruto ile bir araya geldi
19:45
THY, Boeing ile 150 adetlik 737 MAX siparişini kesinleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, iş insanlarıyla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Otobüsün açık kapısı bisikletliyi yola savurdu: O anlar kamerada
Otobüsün açık kapısı bisikletliyi yola savurdu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ