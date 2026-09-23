Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında iki yeni gelişme

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

Perinçek'in ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Ayrıca Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de tutuklandı.

Kozinoğlu soruşturmasında tutuklananların sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, meydana gelen olayla ilişkili olarak 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, eski emniyet müdürü Bayram Özbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası, 2021 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.