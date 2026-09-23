Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 23.09.2026 18:42

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında iki yeni gelişme

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, bilgi sahibi sıfatıyla Doğu Perinçek’in savcılıkta ifadesi alındı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna müdahale ettiği tespit edilen Bayram Özbek de tutuklandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında iki yeni gelişme

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

Perinçek'in ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Ayrıca Kurtlar Vadisi senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek de tutuklandı.

Kozinoğlu soruşturmasında tutuklananların sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, meydana gelen olayla ilişkili olarak 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, eski emniyet müdürü Bayram Özbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası, 2021 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

ETİKETLER
FETÖ
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi geleceğe taşımak zorundayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:45
THY, Boeing ile 150 adetlik 737 MAX siparişini kesinleştirdi
19:03
Yatırım vaadiyle 14 milyon liralık vurgun yapan 23 kişi yakalandı
18:57
Emine Erdoğan'dan döngüsel ekonomi ve sıfır atık mesajı
18:34
Borsa İstanbul günü 13.251,85 puandan tamamladı
18:19
Zonguldak'ı sağanak vurdu: Sağanak ve heyelan etkili oldu
18:19
Otobüsün açık kapısı bisikletliyi yola savurdu: O anlar kamerada
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24'ten fazla evi yıktı
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 24'ten fazla evi yıktı
FOTO FOKUS
Otobüsün açık kapısı bisikletliyi yola savurdu: O anlar kamerada
Otobüsün açık kapısı bisikletliyi yola savurdu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ