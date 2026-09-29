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Türkiye
AA 29.09.2026 22:58

Sakarya'da sel: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarılarak emniyetli bölgeye sevk edildi.

Sakarya'da sel: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Karasu'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine yönelik arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Sakarya'da sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Sakarya'da sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Karasu ilçesi Darıçayırı mevkisinde gerçekleştirilen tahliye çalışmaları kapsamında, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim) bölgede görevlendirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çalışmalar sonucunda, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 4 kişi, sağlıklı şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirildi.

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