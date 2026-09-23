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TRT Akademi
TRT Haber 23.09.2026 09:15

Haber metninden yayın akışına editörün görevleri TRT Akademi’de

TRT Akademi’de düzenlenecek olan Editörlük eğitimi, haber metinlerinin denetlenmesinden yayın akışının hazırlanmasına, ekran görsellerinden özel yayınlara kadar editörlük mesleğinin farklı aşamalarına odaklanıyor. Eğitim, 28 Eylül'de TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Haber metninden yayın akışına editörün görevleri TRT Akademi’de

Televizyon haberciliğinde haberin izleyiciyle buluşmadan önceki son aşamalardan birini editör denetimi oluşturuyor.

Eğitim, TRT Haber’de uzun yıllara dayanan deneyime sahip Abdullah Koltuk ve Özlem Öztürk tarafından verilecek.

Haber editörlüğünün temel aşamaları ele alınacak

Eğitimde öncelikle televizyon haberciliğinde editörlük kavramının kapsamı ve editörün görevleri üzerinde durulacak.

Haber editörlüğünün yanı sıra yayın editörlüğünün sorumlulukları da ele alınacak.

Haberin hazırlanmasından yayına kadar geçen süreçte editörlük görevinin nasıl yürütüldüğü aktarılacak.

Katılımcılar haber metinlerinin denetlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları uygulamalar üzerinden değerlendirme fırsatı bulacak.

Haber dilinin doğruluğu, anlatımın açıklığı, metnin yayın kriterlerine uygunluğu ve haberin bütünlüğü gibi konular bir editörün bakış açısıyla incelenecek.

Programda haber denetimi ve redaksiyon uygulamalarına da yer verilecek.

Haber metninden yayın akışına editörün görevleri TRT Akademi’de

Ekran görselleri ve özel yayınlar da program kapsamında

Televizyon haberciliğinde editörün sorumluluğu yalnızca haber metniyle sınırlı kalmıyor. Haberle birlikte ekrana gelen görsellerin doğru ve etkili şekilde kullanılması da yayının kalitesi için önemli unsur.

Bu kapsamda ekran ve stüdyo görselleri üzerinde durulacak. Haberin içeriği ile görsel unsurların uyumu uygulamalı çalışmalarla incelenecek.

Eğitimin başlıklarından birini de özel yayınlar oluşturuyor. Farklı yayın formatlarında editörün üstlendiği görevler değerlendirilecek.

Teorik bilginin yanında uygulama yapılacak

Toplam 9 bölümden oluşan 26 saatlik eğitim, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenecek.

Programın sonunda katılımcılar, bilgi ve becerilerini ölçmek için teorik ve uygulama sınavlarına katılacaklar.

Başarılı olan katılımcılara TRT onaylı sertifika verilecek.

Haber metninin ekrana taşınmasından yayın akışının hazırlanmasına kadar editörlüğün farklı aşamalarını öğrenmek isteyenler için hazırlanan eğitim sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek.

TRT Akademi’nin editörlük, habercilik ve yayımcılık alanındaki eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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