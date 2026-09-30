4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve ürün satış ilanı yayımlanabilen siteler üzerinden uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay teknik takip yapan ekipler, uyuşturucu maddenin Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ile farklı illere kargo yoluyla sevk edildiğini, hatta bazı şüphelilerce yurt dışından yutma yöntemiyle getirildiğini tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 36 farklı adrese, 214 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 dron ve 3 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Aramalarda, 2 kilo 767 gram sentetik uyuşturucu, 632 gram esrar, 789 sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 lira, 990 bin İran riyali ile 1320 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.