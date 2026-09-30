Türkiye'nin ihracatı ağustosta 23,4 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artışla 23 milyar 467 milyon dolara, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 28 milyar 706 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı, ağustosta yıllık bazda yüzde 22,3 artarak 4 milyar 283 milyon dolardan 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2025'te yüzde 83,5 iken, geçen ay yüzde 81,7 oldu.

Ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 184 milyar 996 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 yükselişle 250 milyar 790 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 9,3 artışla 60 milyar 206 milyon dolardan 65 milyar 793 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2025 döneminde yüzde 74,7 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,8 oldu.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 2,7 artarak 20 milyar 279 milyon dolardan 20 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 9,6 artışla 20 milyar 7 milyon dolardan 21 milyar 919 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ağustosta 1 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 6,1 artışla 42 milyar 749 milyon dolar oldu.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95 olarak belirlendi.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta ağustos imalat sanayisinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 2,3 oldu.

Ocak-ağustos döneminde, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta ağustosta ara mallarının payı yüzde 70,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak hesaplandı.

İthalatta, yılın 8 ayında ara mallarının payı yüzde 71,1, sermaye mallarının payı yüzde 14 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,5 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Ağustosta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak, 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre takip etti. Söz konusu ayda, ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,2'sini oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminde de ihracatta ilk sırayı 15 milyar 45 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi, 11 milyar 894 milyon dolarla ABD, 10 milyar 690 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 180 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 395 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,3'üne karşılık geldi.

Ağustosta ithalatta ilk sıra, Çin'in oldu. Bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 706 milyon dolar olarak hesaplandı. Çin'in ardından, en fazla ithalat 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya'dan, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya'dan, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD'den, 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya'dan yapıldı. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu.

Ocak-ağustos döneminin ithalatında da ilk sırada 36 milyar 55 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i 26 milyar 108 milyon dolarla Rusya, 18 milyar 71 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 372 milyon dolarla ABD, 10 milyar 177 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,4'ü olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,6 arttı, ithalat yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 10,5 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ağustosta bu sınıflamaya göre, imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı, yüzde 93,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı, yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre, imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Ağustosta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı, yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 12,1 olarak belirlendi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 artarak 20 milyar 943 milyon dolar, ithalat yüzde 8,1 yükselerek 26 milyar 654 milyon dolara çıktı.

Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 11,4 artarak, 5 milyar 126 milyon dolardan 5 milyar 711 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2025'te yüzde 79,2 iken, bu yılın aynı ayında 78,6'ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 168 milyar 630 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselişle 235 milyar 825 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak, 61 milyar 341 milyon dolardan 67 milyar 195 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2025 döneminde yüzde 72,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 71,5'e geriledi.