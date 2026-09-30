Atıl binalar köylerin sosyal yaşamına kazandırıldı

Valilik, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırşehir 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İl Özel İdaresi, köylerde atıl durumda bulunan binaların doğru ve verimli değerlendirilmesi, mevcut kullanımdakilerin ise bakım ve onarımlarının yapılması için proje hazırladı.

Bu kapsamda 31 köyde uzun yıllardır kullanılmayan okul, muhtarlık ve benzeri kamu binaları belirlenerek bakım, onarım ve çevre düzenlemelerinin ardından köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

Proje kapsamında, bazı köylerdeki okul ve sağlık evlerinin de bakımları yapıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ile köylerde yapılan çalışmaları inceleyen Vali Murat Sefa Demiryürek, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki ekipler tarafından kent merkezine bağlı 31 köyde tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda köylerde sağlık evi, muhtarlık ve okul olmak üzere 38 kamu binasının elden geçirildiğini anlatan Demiryürek, özellikle taziye ve diğer organizasyonlarda kullanılmak üzere köy yaşam merkezi olarak düzenlenen binaların muhtarlıklara tahsis edildiğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

"Proje, mahkumlarımızın bir meslek ve sanat edinmelerine de hizmet etti"

Demiryürek, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumunun iş gücü ve İl Özel İdaresinden temin edilen malzemelerle 31 köye çok amaçlı köy konağı olarak kullanılmak üzere eski binaların tamiratını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Oldukça ekonomik şartlarda kamuya tasarruf sağlandı. Köylünün de kullanımına sunulan 31 köy konağı ve sağlık evleri ile okulların da bu vesileyle onarımı gerçekleştirilmiş oldu. Köy yaşam merkezlerini muhtarlarımıza teslim ettik. Bu sayede köylerimizde çok amaçlı kullanılacak alanları ihdas etmiş olduk. Aynı zamanda bu projenin mahkumlarımızın bir meslek ve sanat edinme, mahkumiyet sürelerini topluma yararlı olarak geçirme gibi bir amaca da hizmet ettiğini vurgulamak isterim" diye konuştu.

İşyurtları Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına destekleri için teşekkür eden Demiryürek, köylerde yapılan bu çalışmanın ilerleyen dönemde arttırılması için de hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Köy yaşam merkezleri çok amaçlı kullanılacak

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de zamanla atıl kalan bazı binaları tekrar istifade edilmesi için düzenlediklerini, burada vatandaşların bir araya gelerek vakit geçireceğini, bunun birlik ve beraberliğin artmasına da vesile olacağını söyledi.

Yukarıhomurlu Köyü Muhtarı İbrahim Öztürk ise hizmetten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Konağımız, sağlık evimiz, okulumuz ve lojmanın içi dışı boyandı, düzenlendi. Herkesin emeğine sağlık, çok memnun kaldık. Konağımızı dışarıdan gelenler için taziye evi olarak kullanacağız, onları misafir edeceğiz. Hepsi çok güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

Dulkadirli köyü muhtarı Veysel Özdemir ise köye herkesin bir araya geleceği ve kaynaşacağı bir mekan kazandırıldığını anlattı.

Kullanılmayan eski okul binasını projeyle köye kazandıran yetkililere teşekkür eden Özdemir, "Burası köy yaşam merkezi oldu. Cenazelerimizde taziye evi olarak kullanacağız. Sosyal tesis olarak düğünlerimizi, nişanlarımızı burada yapacağız" dedi.