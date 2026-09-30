Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.09.2026 10:13

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,87, yıllık bazda yüzde 33,29 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,87, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,66, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 yükseldi.

Endeks, Ağustos 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,71, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,79 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,44 arttı.

H-ÜFE'de ağustosta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,65, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,03 artış gerçekleşti.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
İşsizlik rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
İran: Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sundu
12:02
Emlak Katılım'dan "devir" açıklaması
12:02
Türkiye eğitimdeki yükselişini sürdürüyor
11:48
İstanbul'da kentsel dönüşüm finansmanına 6 ayda 284 bin bağımsız bölüm için ön başvuru
11:48
Kaçırılma kodu verilen uçakta ne yaşandı?
11:43
Vergi Denetim Kurulunda 3 yeni daire başkanlığı faaliyete geçiyor
Göçmen kuşların konakladığı sulak alanlarda kuraklık
Göçmen kuşların konakladığı sulak alanlarda kuraklık
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ