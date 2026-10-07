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TRT Akademi
TRT Haber 07.10.2026 16:52

Radyo yayıncılığı ve podcast eğitimi TRT Akademi'de

Radyo yayıncılığının deneyimi podcast dünyasının yeni anlatım biçimleri ile buluşuyor. TRT Akademi’nin 31 saatlik Radyo Yayıncılığı ve Podcast Eğitimi, radyo programı ve podcast içeriği üretmek isteyenler katılımcıları kapsamlı bir programda buluşturuyor. 12 Ekim 2026’da Ankara’da başlayacak olan eğitime başvuru fırsatı devam ediyor.

Radyo yayıncılığı ve podcast eğitimi TRT Akademi'de

Sesin gücüyle hikâye anlatmak, dinleyiciyle doğrudan bir bağ kurmak ve içerikleri farklı yayın formatlarına uyarlamak radyo ve podcast yayıncılığında önemli yer tutuyor.

TRT Akademi, bu alanda bilgi ve uygulama becerisi kazanmak isteyenler için Radyo Yayıncılığı ve Podcast Eğitimi düzenliyor.

Fikirden yayına podcast üretimi

TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek olan programın eğitmenliğini TRT prodüktörleri Kurtuluş Özyazıcı ve Filiz Özdemir Arıcıoğlu üstlenecek.

Eğitim, bir radyo veya podcast fikrinin ortaya çıkmasından yayınlanabilir bir projeye dönüşmesine kadar uzanan süreci ele alıyor.

Katılımcılar, özgün fikir geliştirme ve hedef kitleye uygun içerik oluşturmanın yanı sıra farklı formatlar ve program türleri hakkında bilgi edinecek.

Yayıncılıkta metin, röportaj ve müzik kullanımı

Radyo ve podcast yayıncılığında içeriğin niteliği kadar anlatım biçimi de önem taşıyor.

Eğitimde, radyo ve podcast için metin yazımı ile temel röportaj teknikleri üzerinde durulacak.

Katılımcılar; belgesel, eğitim-kültür ve sanat programları için içerik hazırlama çalışmalarıyla farklı program türlerine yönelik içerik üretim süreçlerini deneyimleyecekler.

Podcast hazırlık aşamaları, içerik ve teknik planlama, kısa ve uzun süreli podcast hazırlama ile program türlerine uygun müzik seçimi de eğitim kapsamında ele alınacak.

Canlı yayın deneyimi ve stüdyo uygulamaları bu eğitimde

Programın önemli başlıklarından birini de canlı yayın oluşturuyor.

Canlı yayın hazırlığı, yayın sonrası süreçler ve sosyal medya yayıncılığına ilişkin çalışmaların yanı sıra haber, spor, müzik-eğlence ve naklen yayın gibi farklı canlı yayın türleri de değerlendirilecek.

Katılımcılar, canlı yayın sırasında yaşanabilecek teknik ve içerik kaynaklı aksaklıklar karşısında çözüm geliştirme yöntemlerini öğrenecekler.

Aynı zamanda olağanüstü durumlarda yayıncılık konusunda da bilgi edinecekler.

Eğitim kapsamında canlı yayın stüdyosu ziyareti gerçekleştirilecek, hazırlanan radyo programı ve podcast’ler stüdyo ortamında seslendirilecek.

Bant programlar ve podcast’lerde kurgu çalışmaları yapılacak.

Program sonunda hazırlanan içerikler birlikte dinlenerek değerlendirilecek.

Eğitim sonunda teorik ve uygulama sınavlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Kendi sesli içeriklerini geliştirmek ve yayıncılık süreçlerini uygulamalı olarak deneyimlemek isteyenler, eğitim programı hakkında detaylı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşabilir.

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