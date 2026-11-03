Sıcaklıklar yarından itibaren 5 ila 8 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, yarın ülke genelinde yağışlı sistem etkisini artıracak. Özellikle batı ve kıyı bölgelerde yağışların kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir çevreleri), Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridinde ve Doğu Akdeniz’de (Hatay ve Osmaniye çevreleri) "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Aynı gün Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 km’ye kadar ulaşması bekleniyor.

Kıyı Ege (İzmir, Muğla, Aydın), Akdeniz kıyıları ve Marmara'nın güneyinde sağanakların gök gürültülü ve yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Tahminlere göre bazı önemli merkezlerde en düşük ve en yüksek sıcaklıklar, İstanbul'da 13/17, İzmir'de 13/19, Ankara'da 9/16, Antalya'da 17/23, Samsun'da 14/19, Trabzon'da 15/20, Erzurum'da 3/12, Diyarbakır'da 9/18 derece civarında seyredecek.

Yetkililer; ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.