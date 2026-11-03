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TRT Haber 03.11.2026 09:33

Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK ve mevcut BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fon soruşturmasında 6 gözaltı kararı daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Piyasalardaki fon hareketlerinin mercek altına alındığı “Fon Soruşturması” çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kritik pozisyonlarda görev almış isimler ile özel sektör temsilcilerinin de aralarında yer aldığı 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen isimler

Savcılık talimatıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler ve yürüttükleri görevler şu şekilde açıklandı; Enver Usca (SPK Eski Kurul Başkan Vekili), Bülent Murat Haholu (SPK Eski Kurul Üyesi), Kürşat Sait Bamuçcu (SPK Eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı), Ercan Urkan (SPK Eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı), Mustafa Alper Taş (BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı), Ümit Sincanlı (Tera Holding İdari İşler Direktörü),

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