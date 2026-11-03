Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilere para transferleri belirlenen 9 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ ve diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören kişilerle para transferi ilişkisi bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli Bahar (Akıncı) Ibragimova'nın, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri nedeniyle haklarında adli işlem yapılan Hikmet Tavukçuoğlu ve Furkan Tavukçuoğlu ile aralarında para transferi ilişkisi tespit edildi. Şüpheli hakkındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinde yer alan şüpheli işlem açıklamalarında bu para transferleri yer aldı.

Yine şüpheliler Barış Öztürk, Derya Sümbül, Gamze Kayhan, Hüseyin Korkusuz, Muzaffer Kaya ve Semra Avcı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan Seyithan Benzer arasında da para transferi ilişkisi olduğu belirlendi.

Ayrıca, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında hakkında işlem yapılan Serdal Akın ile para transferi ilişkisi bulunduğu belirlenen şüpheliler Eman A.S. Barbakh ve Wael Alejji de bu soruşturmaya dahil edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.