NATO temsilcileri, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için Brüksel'de müttefiklerle görüşecek

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’da savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.

Hart, "Miami ve Oslo’da yapılan görüşmelerin devamı olarak NATO temsilcileri, Ukrayna’daki savaşın adil ve sürdürülebilir şekilde sona erdirilmesine yönelik izlenecek yolu ele almak üzere bu hafta Brüksel’de Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD temsilcileriyle bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Görüşmenin kesin tarihi, katılımcıların düzeyi ve gündemine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Diplomatik temaslar sürüyor

ABD öncülüğünde Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında Miami ve Oslo’da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Söz konusu temaslarda, olası barış anlaşmasının koşullarının yanı sıra Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri ve savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisi gibi konular öne çıkıyor.

NATO ve Avrupalı müttefikler, Ukrayna’da kalıcı barışın sağlanması ve ülkenin uzun vadeli güvenliğinin güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor.