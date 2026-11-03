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Dünya
AA 03.11.2026 13:22

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1599 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 774 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 847 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 615'e, yaralı sayısının 175 bin 899'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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