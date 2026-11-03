Türkiye, AB'de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısını 80'e çıkaracak

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, fikri mülkiyet hakları alanında yenilikçi fikir ortamının geliştirilmesi, hak sahiplerinin haklarının yurt içinde ve dışında etkin şekilde korunması, uygulanacak desteklerle yenilikçi ve katma değerli küresel marka oluşturulması hedefleniyor.

Sertifikalı eğitim programları hazırlanacak

Bu doğrultuda, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğiyle eğitim modülleri ve içerikleri belirlenecek ve sertifikalı eğitimler düzenlenecek. Öğrencilere yönelik ulusal düzeyde yarışmalar, sergiler ve etkinlikler yapılacak. Sınai mülkiyet danışma birimine ilişkin fiziki ve çevrim içi eğitimler verilecek, iş birliği faaliyetleri gerçekleştirilerek nitelikleri artırılacak. Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından çeşitli seviyelerde sertifikalı eğitim programları hazırlanarak devreye alınacak.

Yargı süreçleriyle ilgili paydaşlara yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenecek. Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim Projesi hikaye kitapları, animasyon ve çizgi film olarak hazırlanıp yayımlanacak. Yükseköğrenim öğrencilerinin patent araştırması konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması için faaliyetler yürütülecek.

Fikri mülkiyet varlıklarının ekonomik değere dönüşümü hızlandırılacak

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve yönetici şirketlere sınai mülkiyet eğitimleri verilecek. Telif hakları alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri belli bir sistematik dahilinde derlenerek araştırmacıların erişimine sunulacak.

Bitki ıslahçı hakları konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme ve farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenecek. Ticaret ve esnaf odalarıyla iş birliği içinde kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleri yapılacak.

Türkiye'nin fikri mülkiyet varlıklarının ekonomik değere dönüşümü hızlandırılacak, sektörel temelde ekonomik değer ölçümü yapılacak. Bu hedef doğrultusunda, telif haklarına dayalı endüstrilerin ekonomik ölçüm raporu yıllık olarak hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜRKPATENT tarafından ulusal ve uluslararası fuarlarda açılacak stantlarda buluş sahiplerinin buluşlarını sergilemelerine imkan sağlanacak.

AB'ye ihracat potansiyeli en yüksek ürünler tespit edilecek

Coğrafi işaretli ürünlerin AB tescil başvurularını yapacak kurumlara başvuruların hazırlanmasına ilişkin teknik destek sağlanacak. Yerelde pilot ürünler belirlenerek ürün temsilcilerine markalaşmaya yönelik eğitimler verilecek ve buna ilişkin bir yol haritası hazırlanacak.

AB'ye ihracat potansiyeli en yüksek ürünlerin tespitine yönelik istatistiki veri toplanacak. Yapılacak çalışmalarla AB'de tescilli coğrafi işaret sayısı da yükseltilecek.

Bu doğrultuda son olarak Adana şalgamı ve Kayseri pastırmasının AB'de tescillenmesiyle 46'ya yükselen tescilli coğrafi işaret sayısının, bu yıl sonunda 60'a, gelecek yıl 80'e yükseltilmesi planlanıyor.

Türkiye orijinli uluslararası patent başvurusu sayısının 2026 sonu itibarıyla 2 bin 400 olması, 2027'de 2 bin 600'e ulaşması bekleniyor.

Yapay zeka gereksinimlerine yönelik çözüm planı geliştirilecek

Patent destek sisteminin güncellenmesi için çalışmalar yürütülecek. Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı'nın özel sektör tarafından etkin kullanılabilmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

Teknoloji Transferi Profesyoneli İstihdamı Destekleme Çağrısı kapsamında, faydalanıcıların sayısının artırılması amacıyla üniversiteler, Teknoloji Transfer Ofisleri ve üniversiteler adına faaliyet gösteren TGB yönetici şirketlerine dair eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Tescil süreçlerinde yapay zeka kullanımı gereksinimleri ve hedef görünümü belirlenerek çözüm planı geliştirilecek.

Yeşil ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren ilk aşama firmalara yönelik sınai mülkiyet konularını içeren bilgilendirme semineri yapılacak ve yol haritası belirlenip eylem planları hazırlanacak. Böylece, yeşil ve dijital dönüşümle ilgili tescilli ve geçerli patent sayısının yıl sonuna kadar 17 bin 500, gelecek yıl ise 18 bin 500 olması hedefleniyor.