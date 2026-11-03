Yeni nesil ASELSAN deniz savunma sistemleri EURONAVAL'da boy gösteriyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN geliştirdiği konuşlandırılabilir hava savunmadan otonom sistemlere, yapay zeka destekli silah çözümlerinden elektro-optiğe uzanan geniş ürün ailesiyle, değişen deniz harekatı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

ASELSAN, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen EURONAVAL 2026'da deniz savunma alanındaki yeni nesil sistemlerini ve gelişmiş kabiliyetlerini sergiliyor.

Fuarda ilk kez tanıtılan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ konfigürasyonu, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin sahada kendini kanıtlamış kabiliyetlerini deniz platformlarına taşıyan çözüm, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.

Ana platformdan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanan konuşlandırılabilir GÖKDENİZ, kendi güç kaynağına ve operatör ortamına sahip oluşuyla dikkatleri üstüne çekiyor. Sivil gemilere ve kritik sistemlere kolaylıkla kurulabilen çözüm, ihtiyaç duyulan bölgelere taşınarak yeniden konuşlandırılabiliyor. Bu yapı, özellikle stratejik ve zorlu su yollarından geçen ticari gemiler ile petrol tankerlerinin korunmasında, dron tehditleri gibi güncel hava savunma ihtiyacına karşı hızlı, esnek ve etkili bir çözüm sunuyor.

SMASH 30'dan yapay zeka destekli karşılık

Gelişmiş tespit ve durumsal farkındalık kabiliyetleri, deniz savunmasının önemli unsurları arasında yer alıyor. Bu kapsamda MERCAN 100 Elektro-Optik Sistemi ile yapay zeka destekli AINEO BOX öne çıkıyor.

MERCAN 100, denizaltılarda elektro-optik keşif ve gözetleme kabiliyeti sağlarken, AINEO BOX elektro-optik sistemlere gerçek zamanlı görüntü işleme, otomatik hedef tespit, sınıflandırma ve takip yetenekleri kazandırıyor. Böylece ASELSAN, algılama ve görüntü işleme alanındaki yetkinliğini deniz platformlarında daha yüksek operasyonel performansa dönüştürüyor.

"Denizde geleceğin güvenliği çeviklik ve teknolojik üstünlükten geçiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, değişen deniz güvenliği ortamının süratle uyarlanabilen ve göreve hazır sistemlere duyulan ihtiyacı artırdığına dikkati çekerek, "Denizde geleceğin güvenliği, sahada kendini kanıtlamış sistemleri otonomi, yapay zeka ve seri konuşlandırma kabiliyetiyle bir araya getirmekten geçiyor. Konuşlandırılabilir GÖKDENİZ ile hava savunma kabiliyetimizi esnek ve hızlı koruma gerektiren platform ve ortamlara taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ürünlerin sahada verimliliği artırdığına işaret eden Akyol, "TUFAN ve KILIÇ ile otonom sistemlerin deniz operasyonlarında giderek artan rolüne cevap verirken SMASH 30 ve elektro-optik ürünlerimizle yapay zeka destekli kabiliyetlerimizi daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Farklı operasyonel koşullara uyum sağlayabilen göreve hazır sistemlerle dünya genelindeki deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.