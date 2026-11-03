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Dünya
AA 03.11.2026 15:17

Hürmüz Boğazı'nın kapanması AB'nin yakıt faturasını 127 milyar euro artırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından bu yana ithal fosil yakıtların Avrupa'ya 127 milyar euro ek maliyet getirdiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması AB'nin yakıt faturasını 127 milyar euro artırdı

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen WinWin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın rekabetçiliği, temiz enerjiye geçişi ve yapay zeka alanındaki önceliklerini değerlendirdi.

Bu yıl kuraklık, orman yangınları ve sellerle iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin görüldüğünü anımsatan von der Leyen, temiz enerjiye geçişin önemine işaret etti.

İthal fosil yakıtlara bağımlılığın maliyetine dikkati çeken von der Leyen, "Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından bu yana ithal fosil yakıtlar Avrupa'ya 127 milyar euroluk ek bir maliyet getirdi." diye konuştu.

Petrol ve doğal gaz ithalatının beraberinde şok ve kriz riski taşıdığını vurgulayan von der Leyen, temiz enerjiye geçişin iklimle birlikte Avrupa'nın rekabetçiliği ve bağımsızlığı açısından da önem taşıdığını anlattı.

Von der Leyen, Avrupa'nın 2050'ye kadar iklim nötr ilk kıta olma hedefini koruduğunu belirterek, 2040 iklim hedefi üzerinde sağlanan anlaşmayla bu yönde önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Avrupa'nın emisyonlarını 2040'a kadar yüzde 90 azaltmayı taahhüt ettiğini anımsatan von der Leyen, AB genelinde 2021'den bu yana sürdürülebilir faaliyetlere 1,2 trilyon euronun üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi.

Bu yatırımların uzun vadeli öngörülebilirlik gerektirdiğine işaret eden von der Leyen, hedeflerine bağlı kalarak temiz sanayileri destekleyeceklerini söyledi.

Küresel temiz teknoloji pazarının her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüdüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın bu teknolojilerin yalnızca kullanıldığı değil, aynı zamanda geliştirildiği ve üretildiği bir yer olması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) 2005'te uygulamaya alınmasından bu yana kapsadığı sektörlerde emisyonların yaklaşık yüzde 50 azaldığını, ekonominin ise yüzde 30 büyüdüğünü söyledi.

Sistemin inovasyona ve temiz teknolojilere yeniden yatırılmak üzere 270 milyar euronun üzerinde gelir sağladığını aktaran von der Leyen, sanayinin dönüşümünü desteklemek için üzerinde çalıştıkları Sanayiyi Karbonsuzlaştırma Bankası aracılığıyla 100 milyar euroluk kaynağı harekete geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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