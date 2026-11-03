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Ekonomi
AA 03.11.2026 16:18

Savunma ve havacılık ihracatı ekimde 1,1 milyar doları aştı-

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık ihracatı ekimde 1,1 milyar doları aştı-

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının artmaya devam ettiğini belirtti.

Ekim ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını bildiren Görgün, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı. Görgün, son 12 ayda da ihracatın yüzde 37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milli teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor, savunma sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesini geliştiriyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma, şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Savunma Sanayii İhracat Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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