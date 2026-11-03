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Ekonomi
AA 03.11.2026 16:48

Bakan Şimşek: Hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini belirtti.

Bakan Şimşek: Hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yıllık tüketici enflasyonunun ekimde geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyondaki düşüşün ulaştırma hizmetleri ve enerji hariç genele yayıldığını belirtti.

Bakan Şimşek, bu dönemde yıllık enflasyonun gıdada 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmetlerde 7,9 puan gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları, enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak dezenflasyonu sınırladı. Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir. Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken, yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz."

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