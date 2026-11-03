Parçalı Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.11.2026 16:42

Altın fiyatlarında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 305 bin liraya çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 260 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 305 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 272 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 322 milyon 14 bin 98,11 lira, işlem miktarı ise 1804,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 617 milyon 433 bin 614,34 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Savunma ve havacılık ihracatı ekimde 1,1 milyar doları aştı-
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Yılmaz'dan AK Parti'nin iktidarının 24. yılına ilişkin paylaşım: İlk günkü aşkla
18:17
Türkiye turizm gelirinde üçüncü çeyrekte rekor kırdı
18:10
İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: ABD'nin İran'ın taleplerine verdiği yanıt ikna edici olmadı
18:03
MİT Başkanı Kalın BAE'yi ziyaret etti
17:53
Rusya'nın önde gelen bulut ve barındırma sağlayıcısı Beget'e siber saldırı
17:20
Brüksel’de tarım işçileri haklarının korunması için gösteri düzenledi
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ