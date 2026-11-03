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TRT Haber 03.11.2026 14:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık. Allah’ın izniyle aşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"24 yıl önce bugün bir Anadolu ihtilaline imza attık, milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını araladık.

AK Parti olarak biz, çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkârı olduk; “Her Şey Türkiye İçin” diyerek durmadan, duraksamadan çalıştık.

Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerde bulunacağımız, Türkiye’yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da farkındayız.

Allah’ın izniyle âşığı olduğumuz bu millete, sevdalısı olduğumuz bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.  

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