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Gündem
AA 03.11.2026 10:52

Depremde hasar gören araçlarla vurgun yapan çeteye operasyon

Ankara'da, depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını yasa dışı yollarla değiştirerek "change" işlemi yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Depremde hasar gören araçlarla vurgun yapan çeteye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen araçlarınkilerle değiştirerek "change" işlemi yapan 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin ağır hasarlı araçları kendileri veya yakınları adına satın aldıkları, bu araçları "change" yöntemiyle üçüncü kişilere sattıkları ve elde ettikleri suç gelirlerini eş, kardeş, anne ile diğer üçüncü kişiler adına mal varlığı edinerek akladıkları tespit edildi.

Ankara, Tokat ve Kırşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlıdan 12'si yakalandı.

Soruşturmada, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen yaklaşık 183 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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