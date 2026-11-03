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Türkiye
AA 03.11.2026 12:08

17 ilde düzenlenen uyuşturucu geliri aklama operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

17 ilde düzenlenen uyuşturucu geliri aklama operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu desteğiyle çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 350 personelle İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 2,1 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları, nakit kuryeler aracılığıyla 29,1 milyon lira suç gelirini yurt dışına çıkardıkları, 479 milyon lirayı ise profesyonel aklayıcılar aracılığıyla parçalara bölerek kripto varlık transferleriyle soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin 163 bin uyuşturucu tablet ve 94 kilogram uyuşturucu maddenin yasa dışı ticaretiyle bağlantılı oldukları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 taşınmaz, 8 motorlu taşıt ve 4 şirketteki ortaklık payları olmak üzere 70 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

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Uyuşturucu Narkotik İçişleri Bakanlığı
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