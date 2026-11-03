MİT Başkanı Kalın BAE'yi ziyaret etti

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, MİT Başkanı Kalın’ın Abu Dabi’de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali eş-Şamisi’nin de hazır bulunduğunu bildiren Göktaş, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların ele alındığını kaydetti.

Göktaş, paylaşımında, "BAE ile stratejik ortaklığımızın, bölgesel güvenlik ve barışın tahkimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesine yer verdi.