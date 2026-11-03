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Yaşam
AA 03.11.2026 18:24

Evlilik için Türkiye'ye gelen Rus kadın İslamiyet'i seçti

Aydın'ın Koçarlı ilçesine evlilik amacıyla gelen Rus vatandaşı Elena Dyachenko, yaptığı araştırmaların ardından İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu ve "Emine" ismini aldı.

Evlilik için Türkiye'ye gelen Rus kadın İslamiyet'i seçti

Koçarlı'da kaynakçılık yapan İbrahim Girgin'le sosyal medya üzerinden tanışan Elena Dyachenko, evlilik amacıyla Türkiye'ye geldi.

Dyachenko İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Girgin'le İlçe Müftülüğüne başvuran Dyachenko için "ihtida töreni" düzenlendi.

İlçe Müftüsü Kazım Ünsal'ın katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Kur'an-ı Kerim okunduğu esnada Dyachenko gözyaşı döktü.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren kadına "Emine" ismi verildi.

Daha sonra Dyachenko'ya "İhtida Belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

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