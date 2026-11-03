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Ekonomi
AA 03.11.2026 18:27

BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 117 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,95 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,75 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki ara seçimlere ilişkin belirsizlikler ve teknoloji şirketlerinin karlılığına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarındaki düşüş Avrupa ve ABD pay piyasalarındaki toparlanmayı destekliyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından bankacılık hisselerindeki satışlara karşın genele yayılan alımlarla yönünü pozitife çevirdi.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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