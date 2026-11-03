Türkiye turizm gelirinde üçüncü çeyrekte rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'ndaki Türkiye standında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fuarı Türkiye'nin turizm zenginliğinin uluslararası sektör temsilcileriyle buluştuğu ve gelecek sezonun hazırlıklarının değerlendirildiği bir platform olarak gördüklerini belirten Ersoy, "Bu yıl 909 metrekarelik ana standımız, 255 metrekarelik destinasyon alanımız ve 50 metrekarelik spor turizmi alanımızla, 78 alt katılımcıyla fuarda yer alıyoruz" dedi.

Farklı destinasyon ve turizm ürünlerinin tek bir çatı altında buluştuğunu anlatan Ersoy, İngiltere’nin Rusya ve Almanya’nın ardından Türkiye’nin 3. büyük kaynak pazarı olduğunu söyledi.

Ersoy, bölgedeki savaşların enerji fiyatları ve ulaşım maliyetleri üzerindeki etkisine de dikkati çekti.

Havacılık sektöründeki yıllık yakıt fiyatı sabitleme işlemleri nedeniyle maliyet artışlarının biletlere ilk aşamada bütünüyle yansımadığını vurgulayan Ersoy, yükselen petrol fiyatlarının 2027'deki uçak biletleri üzerinde bir etki oluşturabileceğini ifade etti.

Ersoy, 3 saat ve üzerindeki uçuşlarda bilet başına ortalama 100 dolarlık ek yük oluşabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

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Üçüncü çeyrekte rekor turizm geliri

Turizmde üçüncü çeyrek ve ilk 9 aylık sonuçları değerlendiren Bakan Ersoy, şubat ayının sonunda başlayan İsrail-ABD ile İran arasındaki gerilimin, ikinci çeyreği olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Türkiye’nin üçüncü çeyrek turizm gelirinin yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon dolara ulaştığını ifade eden Ersoy, bunun bugüne kadar elde edilen en yüksek çeyreklik turizm geliri olduğunu vurguladı.

Ersoy, ikinci çeyrekteki olumsuz etkinin de telafi edildiğini belirtirken, bu yılın ilk 9 aylık turizm gelirinin yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolar olduğunu, aynı dönemde Türkiye’de 49 milyon 132 bin ziyaretçinin ağırlandığını bildirdi.

Bölgedeki savaşlara ve jeopolitik risklere rağmen Türkiye’nin süreci başarıyla yönettiğini söyleyen Ersoy, "Başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulamış olduğumuz dış politikamız ile ateş çemberinin ortasında tam bir istikrar adası olma pozisyonumuzu koruyoruz. İnşallah bu şekilde de süreci yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İngilizler kışın da Türkiye'yi tercih ediyor

Ersoy, İngiltere’nin tanıtım faaliyetlerinin en yoğun yürütüldüğü ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, tanıtımda bütün iletişim yöntemlerinin kullanıldığını kaydetti.

İngiliz ziyaretçilerin yalnızca yaz aylarında değil, düşük sezonda ve kış döneminde de Türkiye’nin tatil bölgelerini tercih ettiğine dikkati çeken Ersoy, bu özelliğin İngiltere pazarını turizmin yıl geneline yayılması açısından önemli kıldığını belirtti.

Ersoy, son yıllarda İngiltere’de İstanbul’a yönelik yoğun tanıtım yaptıklarını söyleyerek, İngiltere'den İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısında da önemli artışlar görüldüğünü kaydetti.

Bu yaklaşımın turizmi 81 ile yayma stratejisinin bir parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, İngiltere pazarındaki çalışmaları kıyı destinasyonlarıyla sınırlamadıklarını, şehir ve kültür turizmiyle çeşitlendirdiklerini ifade etti.

Formula 1, NATO Zirvesi ve COP31, Türkiye'nin kapasitesini ortaya koyuyor

Türkiye’nin 2018’den itibaren turizmde strateji değişikliğine gittiğini belirten Bakan Ersoy, geçmişte ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş ve arkeolojiyle öne çıkan turizm anlayışının çok daha geniş bir ürün çeşitliliğine ulaştığını söyledi.

Ersoy, "Şimdi 60’tan fazla ürünle pazara çıkmış durumdayız" diyerek, Türkiye'nin küresel turizm, kültür ve destinasyon tanıtım platformu "GoTürkiye" üzerinden bu çeşitliliğin yoğun biçimde tanıtıldığını ifade etti.

Tanıtım kampanyalarını hem destinasyon hem de ürün temelinde yürüttüklerini belirten Ersoy, gastronominin bu yaklaşımda önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Ersoy, Michelin Rehberi’nin Türkiye’ye gelmesinin ve destinasyonların kendilerine özgü ürünlerinin öne çıkarılmasının gastronomi turizmine katkı sağladığını söyledi.

Kültür Yolu festivalleri kapsamında gastronomiye ayrı bir yer verdiklerini anlatan Ersoy, şehirlerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel reçetelerinin menülere dahil edilmesini sağladıklarını ve "Lezzet Noktaları" oluşturduklarını belirtti.

Ersoy, ürün çeşitlendirme çalışmalarına etkinlik turizmini de eklediklerini belirterek, 2027 itibarıyla Formula 1’in Türkiye’ye dönüşünün yanı sıra uluslararası futbol organizasyonları, konserler ve büyük ölçekli etkinliklerin bu alandaki önemine dikkati çekti.

Türkiye’nin uluslararası zirvelere ev sahipliği yapma kapasitesinin de geliştiğini ifade eden Ersoy, NATO Zirvesi ve Antalya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) gibi organizasyonların bu kapasiteyi ortaya koyduğunu söyledi.

Bundan sonraki dönemde yalnızca devletlerarası kongrelere değil, uluslararası şirketlerin büyük organizasyonlarına da teklif vermeyi hedeflediklerini belirten Ersoy, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ile COP31’in gerçekleştirileceği alanın bu süreçte önemli rol üstleneceğini vurguladı.

Türkiye'den kaçırılan eserlerin geri getirilmesi en hassas konular arasında

ABD’den 100 kültür varlığının Türkiye’ye iadesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, yurt dışına kaçırılan eserlerin tespit edilmesinin ve mümkün olan en kısa sürede ülkeye kazandırılmasının en hassas konular arasında yer aldığını söyledi.

Son 8 yılda kaçakçılıkla mücadelede kurumsal kapasiteyi güçlendirdiklerini belirten Ersoy, ilgili yapıyı daire başkanlığı seviyesine çıkararak daha geniş bir kadroyla çalışmaya başladıklarını anlattı.

Aralarında ABD’nin de bulunduğu 14 ülkeyle ikili protokol imzaladıklarını ifade eden Ersoy, bu işbirliklerinin iade süreçlerine olumlu yansıdığını vurguladı.

Ersoy, geçmişte yıllar süren süreçlerin artık 7-8 ay gibi sürelerde sonuçlanabildiğini söyledi. İadelerin arkasında çok sayıda kurum ve uzmanın katkı sunduğu yoğun bir uluslararası çalışma bulunduğunu belirten Ersoy, Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile yürütülen işbirliğine dikkati çekti.

Kazı kayıtları, tanıklıklar ve bilimsel araştırmaların eserlerin kökeninin ve kaçırılma süreçlerinin ispatında belirleyici olduğunu anlatan Ersoy, Türkiye’nin bu alanda önemli bir uzmanlık kazandığını, başka ülkelerin de Türkiye’den danışmanlık aldığını ifade etti.

Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinde uluslararası anlayışın değişmesinin önemine işaret eden Ersoy, kaçak eserlere yönelik talebin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ersoy, "Artık dünyada bu bir kabul olması lazım. Kaçak malın, ayıplı mal olarak kabul edilmesi lazım. Herkes tarafından dışlanması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Uzun mesafeli uçuşlarla pazar ağı genişletilecek

Ersoy, kaynak pazarların çeşitlendirilmesine yönelik değerlendirme yaptı.

ABD, Kanada ve Çin’e yönelik çalışmalara değinen Ersoy, Kanada ile karşılıklı uçuş imkanlarının artırılmasına yönelik kararlara ve Çin pazarındaki kapasite artışına işaret etti.

Ersoy, Çin'e ek uçuşların eylülde devreye girmeye başlamasının gelecek dönemde etkilerinin hissedileceğini anlatarak, Yeni Zelanda gibi uzun mesafeli uçuşlarla uzak pazarlarda da turizm ağını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Deprem bölgesinin öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Ersoy, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerin yeniden ayağa kalkması ve ekonominin canlanmasında turizmin önemli bir katkı sunduğuna işaret etti.