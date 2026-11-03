İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Akşam saatlerinde başlayan yağış, bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak şeklinde şiddetini artırdı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle durakların altına sığındı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için yanlarındaki şemsiyelerini açtı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerlerinin tentelerinin altında ve bina girişlerinde bir süre bekledi.

Bazı bölgelerde araçlar suya gömüldü

Pendik Aydos, Çamçeşme, Yenişehir ve Tuzla Aydınlı mahallelerinde kaydedilen görüntülerde sürücülerin şiddetli yağmurdan dolayı göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiği; bazı caddelerde ise araçların suya gömülerek adeta sürüklendiği anlar yer aldı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Bu sırada yoldan geçen motosikletliler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış kazalara sebep oldu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağışa aldırış etmeyen turistler yürümeye devam etti.

Bazı turistler, sağanağın altında fotoğraf çektirdi.

Yağışın etkisiyle bazı caddelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent geneli ile Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.