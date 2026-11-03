Parçalı Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.11.2026 17:51

Rusya'nın önde gelen bulut ve barındırma sağlayıcısı Beget'e siber saldırı

Rusya'nın önde gelen internet barındırma ve bulut hizmetleri sağlayıcılarından Beget, altyapısına düzenlenen siber saldırı sonucunda bulut sistemlerindeki verilerin kaybolduğunu ve hizmetlerin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Rusya'nın önde gelen bulut ve barındırma sağlayıcısı Beget'e siber saldırı

Beget'ten yapılan açıklamada, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece şirketin altyapısına geniş çaplı siber saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırganların merkezi yönetim sistemlerine erişerek verileri silmeye yönelik komutlar çalıştırdığı aktarılan açıklamada, sanal sunucular (VPS), bulut depolama ve Kubernetes altyapısındaki verilerin kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, içerik dağıtım ağı (CDN) ile IP adreslerine ilişkin ayarların da silindiği, sunuculardaki verilerin ise büyük bölümünün korunduğu ifade edildi.

Beget'in açıklamasında, internet sitelerine ait dosya yedeklerinin önemli kısmının kurtarıldığı ve hizmetlerin yeniden devreye alınması için 1000'den fazla sunucunun tek tek incelendiği bildirildi.

Elektronik posta altyapısının yaklaşık yüzde 80'inin yeniden çalışır duruma getirildiği belirtilen açıklamada, hizmetlerin tamamen normale döneceği tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, kullanıcı verilerinin saldırganlar tarafından ele geçirildiğine ilişkin bulguya rastlanmadığı ancak müşterilere şifrelerini ve erişim anahtarlarını değiştirmeleri tavsiye edildi.

2007'de kurulan Beget, Rusya'da internet sitelerinin barındırılması, alan adı kaydı, bulut sunucu, veri depolama ve kurumsal dijital altyapı hizmetleri sunuyor.

ETİKETLER
Rusya Siber Saldırı
Sıradaki Haber
Brüksel’de tarım işçileri haklarının korunması için gösteri düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
Yılmaz'dan AK Parti'nin iktidarının 24. yılına ilişkin paylaşım: İlk günkü aşkla
18:17
Türkiye turizm gelirinde üçüncü çeyrekte rekor kırdı
18:10
İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri: ABD'nin İran'ın taleplerine verdiği yanıt ikna edici olmadı
18:03
MİT Başkanı Kalın BAE'yi ziyaret etti
17:20
Brüksel’de tarım işçileri haklarının korunması için gösteri düzenledi
17:09
İç kesimler için zirai don uyarısı yapıldı
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ