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Gündem
AA 03.11.2026 22:41

Galatasaray, Stuttgart'ı iki golle geçti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendi.

Galatasaray, Stuttgart'ı iki golle geçti

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