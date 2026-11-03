Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.11.2026 23:28

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu

Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda ise "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" ifadelerine yer verildi.

46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Galatasaray, Stuttgart'ı iki golle geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:37
Bakan Işıkhan: İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla ilgisi yok
00:36
Müslümanları hedef alan "İsrail bağlantılı" ve dev bütçeli dezenformasyon kampanyası ortaya çıkarıldı
00:25
Cevdet Yılmaz: 455 bin yatırımcının önemli bir kısmının anaparası ödenecek
00:11
Avrupa Birliği'nden krizlere hazırlık çağrısı: Vatandaşlar ilk 72 saate hazırlıklı olmalı
00:06
Google'dan okullara yapay zeka şartı: Yapay zekayı kapatan arama motorundan da olacak
00:03
Avrupa'da süpermarket dolaplarına siber saldırı: Asansörler ve trafik ışıkları da hedef olabilir
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ