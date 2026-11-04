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Dünya
Daily Mail 04.11.2026 00:01

Avrupa'da süpermarket dolaplarına siber saldırı: Asansörler ve trafik ışıkları da hedef olabilir

Avrupa'daki süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan gizemli siber saldırılar, internete bağlı kritik sistemlerin gelecekte karşı karşıya kalabileceği büyük tehlikeleri gözler önüne serdi. Uzmanlar, asansörlerden trafik ışıklarına kadar pek çok günlük sistemin benzer sabotajlara açık olduğu konusunda uyarıyor.

Avrupa'da süpermarket dolaplarına siber saldırı: Asansörler ve trafik ışıkları da hedef olabilir

Yedi Avrupa ülkesindeki süpermarketlerde bulunan soğutucu ve dondurucular, sıcaklıkların 50 dereceye çıkmasına neden olan benzeri görülmemiş bir siber saldırının hedefi oldu. Belçika ve Lüksemburg'daki yaklaşık 40 Delhaize marketinin yanı sıra İrlanda, İsveç, Estonya, Finlandiya ve Hollanda'daki bazı markalar da saldırılardan etkilendi. Ortada net bir finansal motivasyonun bulunmaması ve hiçbir grubun saldırıyı üstlenmemesi, olayın düşük maliyetli ve faili gizlenebilen bir devlet sabotesi olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Asansörler ve trafik sistemleri tehlikede

Uzmanlar, süpermarket zincirlerinin güvenlik açıkları barındıran geniş soğutma ağlarının kolay birer hedef oluşturduğunu belirtiyor. Ancak tehlike sadece marketlerle sınırlı değil. İnternete bağlanan neredeyse tüm cihazların benzer saldırıların hedefi olabileceğini vurgulayan uzmanlar; su ve elektrik gibi kritik altyapıların yanı sıra asansörler, bina giriş kapıları, havalandırma sistemleri ve trafik ışıklarının da tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor. Asansörlerin dijital kontrol mekanizmalarının ele geçirilmesi insanları katlar arasında mahsur bırakabilirken, hastane ve veri merkezlerindeki iklimlendirme sistemlerine yapılacak müdahaleler hayatı tehdit eden felaketlere yol açabiliyor.

Kritik altyapılar yapay zeka tehdidiyle karşı karşıya

Giderek daha fazla cihazın kolaylık amacıyla internete bağlanması siber saldırganların hedef alabileceği alanı büyütürken, altyapıların eski olması modern güvenlik kontrollerinin uygulanmasını zorlaştırıyor. Yapay zekanın hackerların zayıf noktaları bulma hızını artırmasıyla birlikte bu durum çok daha kritik bir boyut kazanıyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de yayımladığı yıllık raporda, devlet destekli aktörlerin jeopolitik hedefler doğrultusunda yapay zeka destekli fidye yazılımlarını rutin olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar, temel hizmetlerin uzun süredir siber tehditler altında olduğunu belirterek önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çiziyor.

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