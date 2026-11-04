Cevdet Yılmaz: 455 bin yatırımcının önemli bir kısmının anaparası ödenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli İrade Platformunca Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde 19'uncusu düzenlenen Milli İrade Buluşması'na katılarak, "Türkiye Yüzyılında Ekonomi" başlığında konuştu.

Fonlara ilişkin sermaye piyasalarında yaşanan sorunun önemini kabul ettiklerini ancak bu gelişmeler üzerinden sermaye piyasalarının tamamına veya Türkiye ekonomisinin geneline yönelik olumsuz algı oluşturulmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Yılmaz, hukuk dışı işlemlerle haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların kararlılıkla atılacağını belirtti.

Yılmaz, yatırımcıların korunmasının ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin sürdürülmesinin önem taşıdığını anlattı.

"Özellikle küçük yatırımcıların haklarının geri ödenmesi için yoğun mesai yürütülüyor"

Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın bugün gerçekleştirildiğini, özellikle küçük yatırımcıların haklarının geri ödenmesi için yoğun mesai yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, tasfiye sürecinin kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 7 şirket ile 131 fonun söz konusu olduğunu, bunlardan 4'ünün olağan tasfiye sürecine girdiğini, geriye kalan 3'ü için ise olağanüstü tasfiye sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Küçük yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin önceki cuma günü başladığını, ödemelerin hafta boyunca devam edeceğine dikkati çeken Yılmaz, kasım ayının ortalarına kadar süreçte büyük ölçüde mesafe alınmasını beklediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"455 bin küsur yatırımcının önemli bir kısmının anaparasını alacağını söyleyebilirim"

Ödemelerin hesaplanmasında yatırımcıların fonlara yatırdığı tutarların ve daha önce yaptığı para çekimlerinin dikkate alınacağını vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda "net yatırım tutarı" üzerinden işlem yapıldığının altını çizdi.

Yılmaz, yatırımcının yatırdığı paranın değer kazanmasının ardından anaparasını aşan tutarda çekim yapması halinde anaparasını geri almış kabul edildiğini belirterek, "Diyelim ki bir yatırımcımız sisteme girdi. Misal olarak 200 bin lira yatırdı. Sonra kar etti, 500 bin liraya çıktı değeri. 300 bin lirayı çekti. Biz, onun anaparası ödendiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla onlar bir şey alamayacaklar. Ama yatırdı, çıkmadı, anaparası duruyor. Bu kişilere 1 milyon liraya kadar bu ödemeler yapılıyor. 455 bin küsur yatırımcının önemli bir kısmının anaparasını alacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte belirsizliklerin, çatışmaların ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde faaliyet gösterdiğine işaret eden Yılmaz, uluslararası kurallara dayalı düzenin zayıfladığını, ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden şekillendiğini vurguladı.

"25,9 milyar dolarla ekim ayları için tarihi bir rekor ihracat gerçekleştirmişiz"

Türkiye'nin ihracatını artırmaya devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"25,9 milyar dolarla ekim ayları için tarihi bir rekor ihracat gerçekleştirmişiz. Yıllıklandırılmış dediğimiz ihracata baktığınızda 285,6 milyar dolara ulaşmışız. Bu mal ihracatı. Bir de hizmet ihracatımız var. Turizm 65 milyar dolar civarında. Lojistik, başka alanlar, finans, birçok hizmet alanlarında da ihracatımız var. Mal ihracatımızla hizmet ihracatımızı topladığımızda ve yıllıklandırdığımızda 413 milyar dolara ulaşmış durumdayız. 2002'de mal ihracatımız 35-36 milyar dolar seviyesindeydi. Hizmet ihracatımız 14 milyar dolar seviyesindeydi. 2027'de daha olumlu bir uluslararası konjonktür olacağına inanıyoruz. İhracatçılarımız gelecek sene çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapacaktır. Buna inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin 24 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü ve bu yıl büyüme tahminlerinin yüzde 3,3 olduğunu, ekonominin 1,8 trilyon dolar, kişi başına düşen milli gelirin de 20 bin dolar seviyelerinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Enflasyonla mücadeleye de değinen Yılmaz, fiyat istikrarının sağlanması için kararlı politikaların sürdürüleceğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Alın teriyle kazandığınız 1 lira daha kıymetli"

Yılmaz, alın teriyle kazanılanın, kolay yoldan elde edilen kazançtan daha kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Kısa yoldan kazandığınız 10 liradansa alın teriyle kazandığınız 1 lira daha kıymetli. Bizim bu zihniyeti yeni nesillere çok güçlü bir şekilde aktarmamız lazım. 'Kısa yoldan bir yerlere gelelim.' zihniyeti ülkenin genel potansiyelini aşağı çekiyor. Belki aradan birkaç kişi bir şekilde bir şeyler yapıyor gibi görünüyor ama büyük resme baktığınız zaman bu zihniyet toplumu aşağı çekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Kalkınma anlayışlarının yalnızca ekonomik göstergelerdeki büyümeden ibaret olmadığını belirten Yılmaz, insan odaklı ve geniş kapsamlı bir kalkınma yaklaşımını benimsediklerini söyledi.

Türkiye'nin ihracatında "orta-yüksek" ve "yüksek teknolojili" ürünlerin payının 2002'de yüzde 28 seviyesindeyken bugün yüzde 44 civarına yükseldiğini aktaran Yılmaz, bunun yüzde 50'yi aşmasının ekonomik yapıda önemli bir dönüşüme işaret edeceğini anlattı.

"Türkiye geçmişte parasını ödeyerek dahi temin edemediği ürünleri bugün dünya pazarlarına ihraç ediyor"

Yılmaz, savunma sanayiinde ihracatın geçen yıl 10 milyar doları aştığını, 2002'de ise bu alandaki ihracatın 240-250 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, Türkiye'nin geçmişte parasını ödeyerek dahi temin edemediği ürünleri bugün dünya pazarlarına ihraç ettiğini bildirdi.

Savunma sanayisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin önemine dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda erken yola çıkmasının avantajını yaşadığını vurguladı.

Savunma sanayiinde kazanılan yetkinliklerin sivil endüstrilere de aktarılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Önümüzdeki dönem burada elde ettiğimiz o yetkinlikleri sivil endüstrilere de yayarak hem modeliyle hem teknolojisiyle sivil endüstrilerde de bu dönüşümü hızlandırmak durumundayız" dedi.

"Türkiye Yüzyılı"nın yalnızca ekonomik büyüklüklerin arttığı bir dönem olmayacağını dile getiren Yılmaz, eğitimden sağlığa, sanayiden ulaştırmaya kadar her alanda niteliksel değişimin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, konuşmasının ardından MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir tarafından günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, platforma üye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve MÜSİAD yönetimi katıldı.