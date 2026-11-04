Google'dan okullara yapay zeka şartı: Yapay zekayı kapatan arama motorundan da olacak

Dünyanın en büyük eğitim teknolojisi sağlayıcılarından biri olan Google'ın Chromebook dizüstü bilgisayarları, anaokulundan itibaren onlarca milyon öğrenci tarafından kullanılıyor. Bu politika değişikliği, öğrencilerin ve eğitimcilerin bu teknolojiyle etkileşiminde önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.

Birçok toplum, teknolojinin öğrencilerin öğrenimini ve gelişimini olumsuz etkileyebileceği veya güvenlik riskleri oluşturabileceği endişesiyle okullarda ekran süresi ve yapay zeka kullanımına daha sıkı sınırlamalar getirilmesini talep ediyor. New York City ve Los Angeles devlet okulları dahil olmak üzere pek çok bölge, bu eğitim yılında üretken yapay zeka araçlarını yasaklamıştı.

Okul hesaplarında varsayılan olarak kapalı olacak

Google, K-12 öğrenci hesaplarında Gemini asistanı ve Google Arama gibi yapay zeka içeren ürünlerin, okul yöneticileri bunları açıkça aktif hale getirene kadar varsayılan olarak kapalı olacağını duyurdu. Bu hamle, şirketin ağustos ayında Google Classroom uygulamasında Gemini'yi varsayılan olarak açma kararından geri adım attığını gösteriyor. Ancak getirilen yeni kurala göre, okullar yapay zekayı tamamen kapatmak isterse Google Arama'ya olan erişimlerini de yitirecek.

Google'ın eğitimden sorumlu başkan yardımcısı Chris Phillips, arama ve yapay zekanın derinlemesine entegre olduğunu belirterek, yapay zekayı yasaklayan okulların aramaya erişemeyeceğini ve öğrencilerin hizmetin kullanılmadığına dair bir mesajla karşılaşacağını ifade etti. Google, son yıllarda arama sonuçlarının tepesinde yapay zeka özetlerine yer vererek ve arama çubuğunu genişleterek yapay zekayı arama motorunun merkezine yerleştirmişti. Yeni politikanın detaylarının önümüzdeki aylarda okullarla paylaşılması bekleniyor.

Rehberli öğrenme dönemi başlıyor

Politika değişikliği, yapay zekanın öğrencilere doğrudan cevap vermek yerine problemleri çözmelerine yardımcı olması gerektiği fikrine dayanan daha geniş kapsamlı güncellemelerin bir parçası olarak duyuruldu.

Bu yeni "rehberli öğrenme" prensibi sayesinde, bir öğrencinin ödev yardımı için arama motorunu kullandığı tespit edildiğinde, sistem tek bir yanıt sunmak yerine konuyu adım adım ele alması için yönlendirmelerde bulunacak. Benzer yaklaşımlar, ebeveynleri ve eğitimcileri ikna etmek isteyen diğer yapay zeka şirketleri tarafından da benimseniyor.