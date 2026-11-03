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Dünya
AA 03.11.2026 23:24

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında biri Zaporijya NGS çalışanı 2 kişi öldü

Ukrayna ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanının da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti​​​​​​​.

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısında biri Zaporijya NGS çalışanı 2 kişi öldü

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın hareket halindeki sivil bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1'i santral çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verilen açıklamada, son iki haftada hayatını kaybeden santral çalışanı sayısının 3'e, nisan ayından bu yana ise 13'e yükseldiği kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

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