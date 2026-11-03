Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2026 23:29

Fethiye'de sağanak taşkına neden oldu: Evler ve tarım arazileri sular altında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şiddetli yağışın ardından sulama kanallarının taşması sonucu bazı evler, seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken ekipler bölgede çalışma başlattı.

Fethiye'de sağanak taşkına neden oldu: Evler ve tarım arazileri sular altında

İlçede akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından Karagedik ve Çiftlik mahallelerinde sulama kanallarının taşması sonucu bazı evleri, seraları ve tarım arazilerini su bastı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgede ekiplerin çalışmalarını takip etti. Akkaya, gazetecilere, Devlet Su İşleri, büyükşehir ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalara başladığını, yağışın kesildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cana zarar gelmediğini vurgulayan Akkaya, "Zararların telafisi için de devletimiz çalışacaktır. Bütün halkımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" dedi.

Akkaya, Çenger Mahallesi'ne giden yolda yaşanan toprak kayması nedeniyle ulaşımın alternatif yoldan sağlandığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Muğla Yağış
Sıradaki Haber
111 lira yazdığı ürüne 6 bin lira isteyen satıcıya 1 milyon lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:37
Bakan Işıkhan: İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarla ilgisi yok
00:36
Müslümanları hedef alan "İsrail bağlantılı" ve dev bütçeli dezenformasyon kampanyası ortaya çıkarıldı
00:25
Cevdet Yılmaz: 455 bin yatırımcının önemli bir kısmının anaparası ödenecek
00:11
Avrupa Birliği'nden krizlere hazırlık çağrısı: Vatandaşlar ilk 72 saate hazırlıklı olmalı
00:06
Google'dan okullara yapay zeka şartı: Yapay zekayı kapatan arama motorundan da olacak
00:03
Avrupa'da süpermarket dolaplarına siber saldırı: Asansörler ve trafik ışıkları da hedef olabilir
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
Sakarya'daki Yörükyeri Yaylası ormanları sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
Sel nedeniyle ağaçta mahsur kalan kişinin kurtarılması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ