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Dünya
AA 04.11.2026 03:48

Riyad'da erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Riyad'da erken uyarı sistemi devreye alındı
[Fotoğraf: Arşiv]

Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı ifade edildi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısının yapıldığı açıklamada, dışarıda olanların da korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün kısa süre sonra yaptığı açıklamada​​​​​​​ da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

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