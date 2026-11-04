Donald Trump'tan seçim sonrası ilk mesaj: Pusulada olsaydım ezici bir zafer kazanırdık

Trump paylaşımında, kendisinin oy pusulasında yer almadığını belirterek, pusulada yer alması durumunda seçimleri ezici bir zaferle kazanacaklarını ifade etti.

Ara seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat seçtiği birçok adayın seçim yarışında zorlandığı ve birçoğunun kazanamadığı bildirildi. Beyaz Saray yetkilileri ise durumdan başkanı değil adayları sorumlu tuttu. İsmi açıklanmayan bir yetkili, Trump'ın adayları tanıtma konusunda adayların kendisinden daha başarılı bir performans sergilediğini ifade etti.

"Demokratlarla çalışmaya hazırım"

ABD Başkanı Trump, Kongre ara seçimlerine ilişkin New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada da seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Demokratların önde götürdüğü seçimlere ilişkin Trump, "bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu" ve Demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerde son durum

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 103, Cumhuriyetçiler 61 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 103, Cumhuriyetçiler ise 61 sandalye elde etti.

Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 2 sandalye Demokratlara geçti.

Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.