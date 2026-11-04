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Dünya
AA 04.11.2026 06:58

2026 ABD ara seçimleri: Senato'da Cumhuriyetçiler 4, Demokratlar 11 sandalye kazandı

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı.

2026 ABD ara seçimleri: Senato'da Cumhuriyetçiler 4, Demokratlar 11 sandalye kazandı

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

Son olarak Wyoming, West Virginia, Kentucky ve Florida eyaletlerinde Cumhuriyetçi Partili adaylar galip çıktı.

Colorado ve New Mexico'da ise Demokrat Partili adaylar yarışı kazandı.

Demokrat Partili adaylar, Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerindeki sandalyeleri de elde etti.

Buna göre seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı. Böylece Senato'da Cumhuriyetçiler 35, Demokratlar 45 sandalye elde etmiş oldu.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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