ABD ara seçimleri: Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaştı

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Senatodaki sandalye dağılımı büyük oranda belli oldu.

Bu sonuçlara göre Demokratlar 51 sandalyeye ulaşarak Kongrenin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden geri aldı.

Demokratlar Kuzey Carolina, Güney Carolina, Texas, Ohio, Kansas ve Iowa eyaletlerindeki Senato sandalyelerini Cumhuriyetçilerden geri alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla Demokratlar, şu ana kadarki seçim sonuçlarına göre 6 eyalette Cumhuriyetçilerin elindeki Senato koltuklarını geri almış oldu.

100 sandalyeye sahip Senatoda 51'e ulaşarak burada çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yasama gücünün kontrolü anlamında önemli bir avantajı yeniden sağlamış oldu.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğa ulaşmak için 218, Senatoda ise 51 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.