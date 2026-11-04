ABD ara seçiminde Texas şoku: Demokrat parti zafer kazandı

Bu sonuçla 37 yaşındaki Talarico, Texas'ta son 38 yılda ABD Senatosuna seçilen ilk Demokrat isim oldu. Aynı zamanda 1994 yılından bu yana eyalet genelinde seçim kazanan ilk Demokrat aday unvanını elde etti.

Eski bir öğretmen ve ilahiyat öğrencisi olan Talarico, kampanya sürecinde dini inancını öne çıkaran bir söylem kullandı ve bağımsız ile Cumhuriyetçi seçmenlere de ulaşmayı başardı.

Talarico'nun zaferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yaklaşık 14 puan farkla kazandığı eyalette 2026 ara seçimlerinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi.

Cumhuriyetçi aday Paxton tartışmaların odağındaydı

Cumhuriyetçi Adalet Bakanı Ken Paxton, kampanya dönemi boyunca çeşitli hukuki ve kişisel tartışmalarla gündeme geldi.

Paxton, 2015 yılında dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında hazırlanan iddianamenin yanı sıra 2023 yılında Teksas Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle yargılanmış ancak Eyalet Senatosunda beraat etmişti.

Paxton, 2024 yılında savcılarla anlaşmaya vararak mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etmiş ve yargılanmaktan kurtulmuştu.